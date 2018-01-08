Lietuvos gelezinkeliai заплатила штраф за разобранный участок

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в пятницу заплатила Еврокомиссии (ЕК) штраф в размере почти 28 млн. евро за разобранный участок ж/д путей в латвийскую Реньге.

Это подтвердил BNS гендиректор предприятия Мантас Бартушка. По его словам выполненный предварительный платеж (англ. provisional payment) – это означает, что если суд аннулирует или сократит штраф, средства или часть их будут возвращены.

Предприятие заплатило штраф из накопленного им резерва средств, не обращаясь в банк за гарантией. Позже компания намерена обратиться в ЕК с просьбой снизить сумму штрафа или вообще освободить ее от уплаты штрафа – она может воспользоваться такой возможностью в течение полугода, до начала апреля.

В середине декабря компания подала в Суд общей юрисдикции Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге жалобу на ЕК в связи с назначением ей штрафа.

Компания также намерена восстановить разобранный в 2008 году участок ж/д путей протяженностью 19 км с НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй в латвийскую Реньге.

BNS

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