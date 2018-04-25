Lietuvos oro uostai ищет авиакомпанию для бизнес-полетов Лондон

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Компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai приступает к поиску авиаперевозчика, который бы предложил полеты бизнес-класса из Вильнюса а лондонский Сити.

«Мы напрямую общаемся и устанавливаем контакты с авиаперевозчиками. Мы активно ищем возможности сотрудничества с потенциальными партнерами и обязаны провести публичный конкурс для авиакомпаний, готовых летать по маршруту Вильнюс – Лондонский сити», — цитируются в пресс-релизе слова главы компании Марюса Гяльжиниса.

Заявки от потенциальных перевозчиков принимаются до 12 октября, а первый рейсы планируется начать с весны следующего года. Полеты будут осуществляться круглый год, билеты распростарняются по рыночным ценам, а перевозчики получит компенсацию.

Рейс между Вильнюсом и Лондоном традиционной авиакомпании, например, British Airways, является приоритетным направлением компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), попытки создать которое предпринимаются уже не первый год.

Сейчас в Лондон из Вильнюса, Каунаса и Паланги летают самолеты только авиакомпаний-лоукостеров — венгерской Wizz Air и ирландской Ryanair. Рейс между Вильнюсом и Лондоном традиционной авиакомпании, например, British Airways, является приоритетным направлением компании Lietuvos oro uostai, попытки создать которое предпринимаются уже не первый год.

BNS