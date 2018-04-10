Lifosa строит цех для одного покупателя

Контролируемая российским концерном “ЕвроХим” литовская компания по производству фосфорных удобрений Lifosa в августе прошлого года открыла новый цех по производству удобрений, в котором производятся современные растворимые кристаллические моноаммонийфосфатные удобрения. В августе планируется открыть еще один цех, пишет деловая газета Verslo zinios.

Раньше такие удобрения производил один завод в Дубае, у которого Lifosa перенимает технологии. Цех будет работать специально для одного покупателя – он покупал всю продукцию у дубайского предприятия, теперь он обязуется покупать все произведенные в цехе Lifosa удобрения. Чилийско-бельгийской компании, оборот которой достигает нескольких миллиардов евро и которая владеет огромными земельными площадями, удобрения нужны для растениеводства.

“Если бы у нас не было такого покупателя, то мы, скорее всего, не строили бы цех, потому что это довольно специфический продукт. И сейчас немного неспокойно – все же зависеть от единственного покупателя рискованно”, – говорит гендиректор Lifosa Йонас Дастикас

BNS

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