Лига Европы: сказка «Судувы» закончилась

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Чемпиону Литвы «Судуве» не удалось сотворить чуда и стать первой командой страны, которая пробилась бы в групповой этап европейского турнира. Мариямпольцы пошатнули дверь Лиги Европы, но в решающем матче безнадежно проиграли «Селтику» из Глазго 0:3 и в групповой этап пропустили многолетнего чемпиона Шотландии.

В первом матче раунда плей-офф мариямпольцы с будущим участником группового этапа Лиги Европы дома сыграли 1:1. У «Судувы» были прекрасные возможности войти в историю — ни одному клубу за годы независимой Литвы не удавалось играть в групповом этапе европейского турнира.

«Матч с чемпионом Литвы был словно тренировка», — написал The Daily Telegraph.

«Это был огромный опыт. Глядя, каких соперников получили, мы сотворили прекрасную вещь, хотя результат не таков, какого хотелось бы», — подвел итог выступлению в Европе наставник «Судувы» казахстанский специалист Владимир Чебурин.

Своим выступлением в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы «Судува» заработала 1,5 млн евро премиальных бонусов от УЕФА.

Вице-чемпион Литвы вильнюсский «Жальгирис» в Лиге Европы вылетел в третьем квалификационном раунде и заработал 780 тыс. евро премиальных от УЕФА.

«Тракай» в Лиге Европы заработали 720 тыс. евро, а каунасский «Стумбрас» 240 тыс. евро.

На прошлой неделе в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Перед жеребьевкой команды были разделены на четыре корзины согласно рейтингу УЕФА. Команды из одной корзины и из одной страны не могли попасть в одну группу. Российские и украинские клубы на этой стадии также разводились по разным группам.

Игры группового этапа Лиги Европы пройдут с 20 сентября по 13 декабря. В феврале, марте и апреле 2019 года состоятся матчи плей-офф, куда попадут команды, занявшие первые два места в группах, а также клубы, которые закончат на третьем месте групповой этап Лиги чемпионов. Финал турнира будет сыгран 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Группа А: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), «АЕК Ларнака» (Кипр).

Группа B: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия).

Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Чехия).

Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спартак» Трнава (Словакия).

Группа E: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина).

Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).

Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» Москва (Россия), «Рейнджерс (Шотландия).

Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр).

Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальмо» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия).

Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар» (Турция).

Группа K: «Динамо» Киев (Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).

Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), «Види» (Венгрия).

Подготовлено по литовским СМИ