Лига Европы: «Судува» — в плей-офф турнира

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Чемпион Литвы мариямпольская «Судува» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сумела пройти юрмальский «Спартакс» и теперь сыграет в плей-офф турнира. А вот вильнюсский «Жальгирис» разгромлен в ответном матче испанской «Севильей» и завершил выступление в турнире.

В прошлый четверг испанская «Севилья» позабавилась в Вильнюсе, 5:0 разгромив «Жальгирис». Дома испанцы праздновали победу со скромным счетом 1:0.

Серьезный настрой, подготовка и закончившиеся чудеса вратаря «Жальгириса» — к такому выводу пришел наставник «Севильи» Пабло Мачин после победы в Вильнюсе. «Каждый матч — разный. В первом матче очень хорошо сыграл вратарь «Жальгириса», но на этот раз мы старались играть спокойно и контролировать ход матча», — подчеркнул стратег «Севильи».

«Они сделали то, что должны были сделать раньше — разгромили и вытерли ноги о более слабого оппонента, чей вратарь Барткус, отлично сыгравший на выезде, на этот раз героем не стал», — образно подколола вильнюсцев испанская Mundo Deportivo.

«Севилья» пять раз выиграла Лигу Европы: в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 (рекорд турнира), а в 2006 году — Суперкубок Европы.

Сейчас испанский клуб занимает шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА.

«Жальгирис» за участие в трех квалификационных раундах Лиги Европы заработал 780 тыс. евро бонусов от УЕФА.

«Судува» дома 0:0 сыграла с чемпионом Латвии юрмальским «Спартаксом» и за счет победы в гостях 1:0 вышла в плей-офф Лиги Европы.

На этой стадии соперником мариямпольцев будет знаменитый шотландский «Селтик». Победитель этого двухматчевого противостояния получит билет в групповой турнир Лиги Европы и дополнительно 3 млн евро призовых.

Если «Судува» не сумеет пробиться в плей-офф турнира, все равно получит примерно 1,5 млн евро призовых.

Первый матч состоится 23 августа в Мариямполе, ответный — 30 августа в Глазго.

Фото fkzalgiris.lt