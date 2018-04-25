Лига Европы: в Вильнюс едет суперклуб

🔊 Воспроизвести

Литовские клубы сегодня проведут ответные матчи квалификационного раунда Лиги Европы.

Чемпион страны «Судува» после вылета из Лиги чемпионов получил шанс продолжить борьбу во втором по значимости еврокубке, где мариямпольцам в третьем квалификационном раунде достался проделавший примерно такой же путь чемпион Латвии двух последних лет — юрмальский «Спартакс».

Неделю тому назад в Риге, на стадионе «Сконто» встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Судувы». Автором единственного мяча стал бразильский полузащитник мариямпольцев Гильерме Финклер.

Следует отметить, что чемпионы Литвы перед матчем в Риге усилились черногорским опорным полузащитником Йованом Чедьеновичем (22 года) и австрийским полузащитником Даниэлем Оффенбахером (26 лет).

После поражения от «Судувы» подал в отставку главный тренер юрмальчан, российский специалист Александр Гришин. Его на этом посту сменил Литовский специалист Томас Ражанаускас.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца года. Ражанаускас в 2017 году уже работал в «Спартаксе» ассистентом главного тренера Валдаса Урбонаса, под руководством которого команда стала чемпионом Латвии.

За сборную Литвы Ражанаускас провел 41 матч, отметившись семью голами.

Ответный матч межде «Судувой» и «Спартаксом» будет сыгран сегодня, 16 августа в Мариямполе на стадионе «Арви». Начало матча в 20.00 час.

Вице-чемпиону Литвы «Жальгирису» в третьем квалификационном раунде достался гораздо более серьезный соперник — испанская «Севилья». Но подопечные Валдаса Урбонаса здорово настроились и сыграли очень дисциплинированно. Всего один раз опытной испанской команде удалось на своем поле переиграть вратаря Джюгаса Барткуса, да и то — гол стал следствием прекрасного по исполнению удара полузащитника сборной Аргентины Эвера Банеги со штрафного.

«Жальгирис» имел как минимум три стопроцентные голевые возможности забить гол, но не сумел этим воспользоваться.

А «Севилья» так и не смогла увеличить свой перевес — 1:0, минимальная победа испанского клуба.

Ответный матч состоится тоже 16 августа в Вильнюсе на стадионе Федерации футбола Литвы. Начало в 20.00 час.

Перед матчем в Вильнюсе «Севилья» 1:2 проиграла Суперкубок Испании «Барселоне».

Информация «ЛК»