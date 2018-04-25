Лига Европы: в Вильнюс едет суперклуб

Литовские клубы сегодня проведут ответные матчи квалификационного раунда Лиги Европы.
Чемпион страны «Судува» после вылета из Лиги чемпионов получил шанс продолжить борьбу во втором по значимости еврокубке, где мариямпольцам в третьем квалификационном раунде достался проделавший примерно такой же путь чемпион Латвии двух последних лет — юрмальский «Спартакс».
Неделю тому назад в Риге, на стадионе «Сконто» встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Судувы». Автором единственного мяча стал бразильский полузащитник мариямпольцев Гильерме Финклер.
Следует отметить, что чемпионы Литвы перед матчем в Риге усилились черногорским опорным полузащитником Йованом Чедьеновичем (22 года) и австрийским полузащитником Даниэлем Оффенбахером (26 лет).
После поражения от «Судувы» подал в отставку главный тренер юрмальчан, российский специалист Александр Гришин. Его на этом посту сменил Литовский специалист Томас Ражанаускас.
Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца года. Ражанаускас в 2017 году уже работал в «Спартаксе» ассистентом главного тренера Валдаса Урбонаса, под руководством которого команда стала чемпионом Латвии.
За сборную Литвы Ражанаускас провел 41 матч, отметившись семью голами.
Ответный матч межде «Судувой» и «Спартаксом» будет сыгран сегодня, 16 августа в Мариямполе на стадионе «Арви». Начало матча в 20.00 час.
Вице-чемпиону Литвы «Жальгирису» в третьем квалификационном раунде достался гораздо более серьезный соперник — испанская «Севилья». Но подопечные Валдаса Урбонаса здорово настроились и сыграли очень дисциплинированно. Всего один раз опытной испанской команде удалось на своем поле переиграть вратаря Джюгаса Барткуса, да и то — гол стал следствием прекрасного по исполнению удара полузащитника сборной Аргентины Эвера Банеги со штрафного.
«Жальгирис» имел как минимум три стопроцентные голевые возможности забить гол, но не сумел этим воспользоваться.
А «Севилья» так и не смогла увеличить свой перевес — 1:0, минимальная победа испанского клуба.
Ответный матч состоится тоже 16 августа в Вильнюсе на стадионе Федерации футбола Литвы. Начало в 20.00 час.
Перед матчем в Вильнюсе «Севилья» 1:2 проиграла Суперкубок Испании «Барселоне».
Информация «ЛК»