Лига наций: будут ли первые очки?

🔊 Воспроизвести

Главный тренер национальной сборной Литвы по футболу Эдгарас Янкаускас назвал кандидатов в команду на заключительные матчи в Лиге наций с Румынией и Сербией.

Литовская сборная неудачно дебютировала в новом турнире — Лиге наций, проиграв все четыре матча (Сербии – 0:1, Черногории – 0:2 и 1:4, Румынии – 1:2) и досрочно утратила место в дивизионе С турнира.

Два оставшихся поединка на выезде с Румынией (17 ноября) и Сербией (20 ноября) уже ничего не изменят. Разве что престижа ради подопечные Янкаускаса сумеют наконец-то набрать первые очки в турнире.

В этот раз Янкаускас остановил свой выбор на 23 игроках, десять из которых представляют клубы национального чемпионата – по три футболиста от вильнюсского «Жальгириса» и «Тракай», по два – мариямпольской «Судувы» и «Жальгирис-Каунас».

Дебютантов в сборной нет, но есть два футболиста, вызванных в национальную команду после долгого перерыва. Кстати, оба игрока из «Жальгирис-Каунас» — это 23-летний хавбек Гратас Сиргедас, не игравший в сборной с 2015 года, и 25-летний защитник Маркас Бенета, единственный раз засветившийся в главной команде страны в 2016-м.

Кроме того, Янкаускас вернул из молодежной сборной в главную полузащитника Даниэля Романовского, снова пригласил защитника «Судувы» Вайдаса Славицкаса, но решил не вызывать в этот раз игроков обороны «Тракай» Вальдемара Боровского и Вайдотаса Шиленаса. Не будет также нападающего Нериюса Вальскиса, который вновь оказался нужнее своему таиландскому клубу.

Главный тренер сборной Литвы выразил надежду, что его команде наконец-то удастся обзавестись очками в новом турнире.

«Мы постараемся взять первые очки в Лиге наций, хотя нас ожидают два очень непростых противостояния. Дома у нас был шанс зацепиться в матчах с сербами и румынами, но не хватило удачи. Надеюсь, в гостях у нас получится взять реванш. Хотя мы понимаем, что эти игры для наших соперников будут решающими в битве за первое место в группе, которое дает шанс продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы», — приводит слова Янкаускаса официальный сайт Литовской федерации футбола.

Кандидаты в сборную Литвы на матчи Лиги наций с Румынией и Сербией:

вратари — Эрнестас Шеткус («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Джюгас Барткус («Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона», Израиль), Эмилиюс Зубас («Бней Иегуда», Израиль);

защитники — Альгис Янкаускас, Вайдас Славицкас (оба — «Судува»), Роландас Баравикас, Линас Климавичюс (оба — «Жальгирис», Вильнюс), Юстинас Янушевскис («Тракай»), Маркас Бенета («Жальгирис-Каунас»), Эгидиюс Вайткунас (ФК «Минск», Беларусь), Эдвинас Гирдвайнис («Кешла», Азербайджан);

полузащитники — Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан), Арвидас Новиковас, («Ягеллония», Польша), Викинтас Сливка («Хиберниан», Шотландия), Мантас Куклис («Жетысу», Казахстан), Донатас Казлаускас, Модестас Воробьевас (оба — «Тракай»), Деймантас Пятравичюс («Фалкирк», Шотландия), Домантас Шимкус («Жальгирис», Вильнюс), Даниэль Романовский («Земун», Сербия), Гратас Сиргедас («Жальгирис-Каунас»);

нападающие — Федор Черных («Динамо», Москва, Россия), Дарвидас Шярнас («Согдиана», Узбекистан).

Информация «ЛК»