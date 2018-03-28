Ликвидирован склад контрабандных сигарет

В Каунасском районе литовские пограничники ликвидировали большой склад контрабанды сигарет, возможно, он был и складом перепродажи.

В нем было 185 тыс. пачек сигарет на сумму более полумиллиона евро, также десятки тысяч наличными, полученные, возможно, незаконным путем.

Это вторая подобная операция пограничников в Каунасском районе в марте, сообщила Служба охраны госграницы.

В Каунасском районе, в гаражном массиве, должностные лица проверили пять гаражей. В четырех из них были обнаружены коробки белорусских сигарет. В Литве такой груз с налогами оценивается почти в 525 тыс. евро.

В пятом гараже был своеобразный офис, в котором кроме вещей были обнаружены аппарат для подсчета денег и более 40 тыс. евро наличными.

Есть подозрения в том, что покупатели приобретали здесь контрабандные сигареты, которые перепродавали потом в разных местах Литвы.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, контрабанда сигарет