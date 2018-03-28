  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.03.28 Текущий номер: N12 (1204) 22 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Ликвидирован склад контрабандных сигарет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 29, 0:01   |   Комментариев: 0

В Каунасском районе литовские пограничники ликвидировали большой склад контрабанды сигарет, возможно, он был и складом перепродажи.

Фото www.pasienis.lt

В нем было 185 тыс. пачек сигарет на сумму более полумиллиона евро, также десятки тысяч наличными, полученные, возможно, незаконным путем.

Это вторая подобная операция пограничников в Каунасском районе в марте, сообщила Служба охраны госграницы.

В Каунасском районе, в гаражном массиве, должностные лица проверили пять гаражей. В четырех из них были обнаружены коробки белорусских сигарет. В Литве такой груз с налогами оценивается почти в 525 тыс. евро.

В пятом гараже был своеобразный офис, в котором кроме вещей были обнаружены аппарат для подсчета денег и более 40 тыс. евро наличными.

Есть подозрения в том, что покупатели приобретали здесь контрабандные сигареты, которые перепродавали потом в разных местах Литвы.

Инф. «ЛК»

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿