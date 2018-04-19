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Ликвидируется предприятие VAE SPB, которое должно было строить Висагинскую АЭС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 11:00   |   Комментариев: 0

Ликвидируется предприятие VAE SPB, которое должно было строить новую Висагинскую АЭС (ВАЭС).

Государственная группа энергетических предприятий Lietuvos energija сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что приняла решение о ликвидации VAE SPB, это решение поддержал и его акционер – Министерство финансов.

По словам главы правления и гендиректора Lietuvos energija Дарюса Майкштенаса, дальнейшее развитие ядерной энергетики в Литве утрачивает рациональное основание и не остается предпосылок для содержания предприятия, которое предназначалось для развития проекта АЭС.

Предприятие VAE SPB было создано в 2012 году. За последние несколько лет его деятельность была сведена к минимуму. На предприятии работает три человека.

В представленном в 2016 плане стратегии было предложено заморозить проект ВАЭС, подчеркивалось, что возможности сотрудничества со стратегическим инвестором – японским концерном Hitachi нужно использовать в других сферах.

В конце прошлого года Hitachi закрыл созданное в Литве представительство.

BNS

Метки: 

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