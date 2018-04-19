Ликвидируется предприятие VAE SPB, которое должно было строить Висагинскую АЭС

Ликвидируется предприятие VAE SPB, которое должно было строить новую Висагинскую АЭС (ВАЭС).

Государственная группа энергетических предприятий Lietuvos energija сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что приняла решение о ликвидации VAE SPB, это решение поддержал и его акционер – Министерство финансов.

По словам главы правления и гендиректора Lietuvos energija Дарюса Майкштенаса, дальнейшее развитие ядерной энергетики в Литве утрачивает рациональное основание и не остается предпосылок для содержания предприятия, которое предназначалось для развития проекта АЭС.

Предприятие VAE SPB было создано в 2012 году. За последние несколько лет его деятельность была сведена к минимуму. На предприятии работает три человека.

В представленном в 2016 плане стратегии было предложено заморозить проект ВАЭС, подчеркивалось, что возможности сотрудничества со стратегическим инвестором – японским концерном Hitachi нужно использовать в других сферах.

В конце прошлого года Hitachi закрыл созданное в Литве представительство.

BNS

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