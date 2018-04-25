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8 февраля на экраны выйдет новый фильм Раймундаса Баниониса. Р. Банионис, один из известных литовских кинематографистов, представляет новый фильм, идею которого вынашивал в сердце двадцать лет. Фильм «Лиловый туман», созданный по мотивам рассказов Феликса Розинера, рассказывает сложную историю литовского еврея Иосифа, партизанского командира «лесных братьев» Владаса и ими обоими любимой девушки Яны.

По окончании войны из советской ссылки Иосиф возвращается в Литву. Избежав трагической судьбы родителей, он подвергается другим испытаниям. Парень становится двойным агентом: с одной стороны, КГБ, а с другой — «лесных братьев». Единственным проблеском в суете повседневной жизни Иосифа становится девушка Яна, живущая в его бывшем доме. Иосиф постепенно влюбляется в девушку. Только это чувство, к сожалению, неразделенное — сердце девушки уже завоевал Владас, командир отряда «лесных братьев». Тот самый, который, по слухам, виновен в смерти родителей Иосифа.

Во время одного милицейского рейда отряд Владаса несет значительные потери, и Владас обвиняет в этом Иосифа. Но неожиданный поворот событий переворачивает все с ног на голову: Иосиф становится единственным человеком, способным помочь любимой Владаса Яне и их ребенку.

Спустя много лет Иосиф, который живет в Израиле, получает приглашение дать показания в литовском суде по делу Владаса. Человек стоит перед дилеммой: сказать правду и, таким образом, обличить законного супруга своей любимой или солгать и спасти истинного отца ребенка, которого Иосиф воспитал как своего собственного.

Среди играющих в фильме актеров не только имеющие большой опыт Видас Петкявичюс, Арунас Сторпирштис, Аркадиюс Винокурас, но и талантливые представители молодого поколения Северинас Норгайла, Гедре Моцкелюнайте, Тадас Гудайтис и др.

История, рассказанная в фильме, напомнит нам о болезненном периоде истории нашей страны, а сложные моральные дилеммы заставят задуматься о бесполезности «навешивания ярлыков». Чувствительная историческая драма «Лиловый туман», посвященная 100-летию Литовского государства, появится в кинотеатрах с 8 февраля.

Режиссер: Раймундас Банионис («Моя маленькая жена», «Дети из отеля «Америка», «Шестнадцатилетние», «Не помню лица твоего»).

Сценарий: Раймундас Банионис, Рената Шерелите.

Актеры: Северинас Норгайла, Гедре Моцкелюнайте («Кэрол», «Шеф Адам Джонс»), Тадас Гудайтис, Видас Петкявичюс («Эмилия с Аллеи свободы», «Вызов», «Горячее сердце», «Женщина и четверо ее мужчин», «Валентин за дверью»), Арунас Сторпирштис («Дядя», «Крепость спящих бабочек», «Не буду гангстером, дорогая»), Аркадиюс Винокурас и другие.

Жанр: драма.

Страна: Литва.

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