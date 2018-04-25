Липовые акции и выигрыши

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Фантазия мошенников безгранична. Схема с липовыми акциями и выигрышами появилась одной из первых и остается популярной до сих пор.

Так, пользователей сайта Telia может удивить информация о том, что они якобы получили возможность выиграть смартфоны iPhone XS, Samsung Galaxy S9 и iPad Air 2. Бросается в глаза, что информация составлена с ошибками. Если пользователи открывают эту информацию, они переходят на другой сайт, где их просят предоставить данные платежной карты. Подобное мошенничество было зафиксировано в начале февраля.

«Обычно такой спам в виде информации о выигрышах приходит и уходит, но на этот раз это напоминает масштабные действия с серьезно подготовленной платформы. В отличие от прежних «лотерей» такого типа, в которых просили прислать смс-сообщение, на этот раз пытаются завладеть данными о платежных картах. Если во время вашего пребывания в Интернете, вы получите информацию, будто выиграли телефон компании Telia — не радуйтесь, мы подобные лотереи не организуем. Это работа мошенников, их цель – выведать данные ваших платежных карт», – предупреждает пресс-секретарь компании Аудрюс Стасюлайтис.

Что делать, если перед вами появилось такое окно с информацией? А. Стасюлайтис рекомендует игнорировать его и закрыть страницу. «Если вы ввели данные или провели платеж, то как можно скорее обращайтесь в правоохранительные органы и в свой банк, чтобы заблокировали вашу карту, так вы избежите потери денег», – советует специалист.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ