Litgas и LDT продадут 4 предприятиям газ со станции распределения СПГ

Дочерние предприятия по торговле газом холдинга энергетических предприятий Lietuvos energija – Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT) продадут четырем неназванным предприятиям около 4 тыс. кубометров сжиженного природного газа (СПГ) с Клайпедской станции распределения СПГ.

Холдинг Lietuvos energija сообщил, что в середине декабря в сотрудничестве с нидерландской Shellи с судна-газохранилища Independence на терминал СПГ (ТСПГ) малого объема будет поставлено около 4 тыс. кубов СПГ, который потом автогазовозами будут доставлен четырем компаниям. Говорят, что газ будет транспортирован в Друскининкай, а также в Польшу и Эстонию.

“Литва становится важным игроком в поставках СПГ малого объема в регионе и тем самым способствует более конкурентным поставкам газа нашим потребителям”, – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Транспортировка автогазовозами начнется в конце декабря и будет продолжаться до марта следующего года. Это будет вторая поставка СПГ с Клайпедского ТСПГ малого объема – в октябре Litgas и LDT продали со станции распределения СПГ несколько сотен кубометров газа польской компании по торговле газом Duon.

Станция распределения СПГ стоимостью 28 млн. евро официально открылась в Клайпеде в конце октября, до того проводились ее испытания.

BNS

Метки: Litgas, Литва, СПГ, ТСПГ