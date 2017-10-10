Litgas продаст газ польской компании

Литовская компания торговли газом Litgas, входящая в энергохолдинг Lietuvos energija, продаст газ польской компании по поставкам газа Duon. Впервые сжиженный природный газ (СПГ) будет доставлен газовозами с Клайпедской распределительной станции СПГ.
Представитель по связям с общественностью Litga Паулюс Якутавичюс сообщил BNS,что первый газовоз отправится в Польшу до конца октября.
“Сделка с Duon для нас важна, поскольку мы приступаем к новой коммерческой деятельности – наземной поставке СПГ, которая позволит диверсифицировать деятельность”, – отметил в пресс-релизе глава Litgas Витаутас Чяканавичюс.
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