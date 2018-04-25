Litgas продолжает поставлять СПГ Польше и Эстонии

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Литовская компания по торговле газом Litgas подписала новые договоры и продолжает поставлять сжиженный природный газ (СПГ) компаниям Польши и Эстонии. Газ поставляется с управляемой компанией Klaipėdos nafta станции по распределению СПГ и развозится на автогазовозах.

Litgas сообщила, что осенью подписала четыре договора — по два с польскими и эстонскими предприятиями. Им до конца года будет продано около 10 тыс. мегаватт-часов газа или около 40 автогазовозов.

«В ближайшее время мы надеемся подписать договоры поставок с еще несколькими предприятиями на окрестных рынках», — сказал для пресс-релиза менеджер Litgas по развитию СПГ Довидас Палайма.

В феврале этого года Litgas завершила крупнейшую на сегодняшний день сделку о поставках СПГ по суше — с декабря прошлого года до конца февраля этого года Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT) (сейчас – Lietuvos energijos tiekimas) поставили покупателям около 4 тыс. кубометров СПГ.

Это была вторая сделка о поставках по суше в Литве — в октябре-ноябре прошлого года компания Litgas и тогдашняя LDT поставили несколько сотен кубометров СПГ польской компании Duon, которая уже вывезла их в Польшу.

Litgas и LET принадлежат государственной группе энергопредприятий Lietuvos energija.

BNS