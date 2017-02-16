Litgrid: электроэнергия за год снизилась в цене на 27%

За год электроэнергия на бирже Nord Pool в литовской зоне торгов подешевела на 27% и в январе составила 36,9 евро за мегаватт-час. За месяц, по сравнению с декабрем, цена выросла на 6%.

Litgrid сообщила, что в январе, по причине сильных морозов потребление электроэнергии выросло, а производство на ветряных установках – упало.

“По сравнению с декабрем, производство электроэнергии в Литве снизилось почти на треть, а по сравнению с январем прошлого года – на одну пятую. Второй месяц подряд основную часть электроэнергии – 47% – производили ветряные электростанции. Производство на ГЭС составило 40% всей произведенной электроэнергии, а ТЭС почти не производили электроэнергию. Между тем, в Балтийских странах производство электроэнергии на ТЭС составило более половины произведенной электроэнергии, производство на ГЭС снизилось, а в Латвии они произвели на 17% меньше”, – говорится в сообщении Litgrid .

Литва импортировала 81% потребленной электроэнергии. Импорт из Швеции составил 17%, импорт из Латвии, Эстонии и Финляндии – 42%, импорт из Польши – на 4%, импорт из третьих стран – на 37%.

BNS

Метки: Литва, электроэнергия