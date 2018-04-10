Litgrid подписала договор на сумму 29 млн евро с Kauno tiltai и ABB

Компания электропередачи Litgrid во вторник подписала договор на сумму 29 млн евро с компанией по строительству дорог и мостов Kauno tiltai и шведским концерном энергетических и автоматических технологий ABB.

Компании будут реконструировать важные для синхронизации электросетей с континентальной Европой трансформаторные подстанции Игналинской АЭС и города Утяны.

Будут реконструированы две трансформаторные подстанции по 330 киловольт в Игналине и Утяне, а шунтирующий реактор 300 киловольт с игналинской подстанции будет перенесен на распределительную подстанцию 330 киловольт в Электренай. Линия ультравысокого напряжения 750 киловольт, соединяющая подстанцию Игналинской АЭС (ИАЭС) с Беларусью, будет демонтирована.

BNS

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