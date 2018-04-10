Litgrid подписывает договор на сумму 29 млн евро с Kauno tiltai и ABB

Компания электропередачи Litgrid во вторник подписывает договор на сумму 29 млн евро с компанией по строительству дорог и мостов Kauno tiltai и шведским концерном энергетических и автоматических технологий ABB.

Компании будут реконструировать важные для синхронизации электросетей с континентальной Европой трансформаторные подстанции Игналинской АЭС и города Утяны.

Акционеры Litgrid в начале марта утвердили договор стоимостью 28,943 млн евро. Позже сделку утвердили также Комиссия по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов и правительство.

Договор во вторник подпишут руководители Litgrid, Kauno tiltai и эстонского и финского подразделений ABB.

В мае прошлого года кабмин признал этот проект важным экономическим проектом.

Будут реконструированы две трансформаторные подстанции по 330 киловольт в Игналине и Утяне, а шунтирующий реактор 300 киловольт с игналинской подстанции будет перенесен на распределительную подстанцию 330 киловольт в Электренай. Линия ультравысокого напряжения 750 киловольт, соединяющая подстанцию Игналинской АЭС (ИАЭС) с Беларусью, будет демонтирована.

Находящаяся вблизи латвийско-белорусской границы подстанция ИАЭС 330 киловольт в годы работы атомной станции была важнейшим узлом электропередачи в стране. Через нее потоки электроэнергии шли из Латвии, Беларуси, Круонисской гидроаккумулирующей электростанции и ИАЭС.

Представители Еврокомиссии и министры энергетики четырех стран: Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, – в декабре договорились, что окончательное политическое соглашение о синхронизации с Европой при участтт руководства Евросоюза должно быть подписано в июне этого года.

BNS

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