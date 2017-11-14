Litgrid: рост цен на электроэнергию в Литве – один из самых небольших на Nord Pool

Цены на электроэнергию во всех торговых зонах на бирже Nord Pool на прошлой неделе росли, а в Литве их рост был одним из самых небольших, сообщает компания по продаже электроэнергии Litgrid.

Во всей системе цены выросли на 5%, а в Литве – на 2% – в этой зоне средняя цена была 33,4 евро за мегатватт-час.

С 5 ноября начался ремонт одного из блоков Круонисской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 225 мегатватт, который продолжится две недели, говорится в сообщении.

В Литве было импортировано 78% проданной электроэнергии: 28% ее было из Швеции, 42% – из Латвии, Эстонии и Финляндии, 30% – из третьих стран.

Потребление электроэнергии росло во всех Балтийских странах: на 5% оно увеличилось в Литве и Эстонии соответственно, на 4% – в Латвии, между тем выработка электроэнергии в Литве и Эстонии сократилась на 10% и на 1% соответственно, в Латвии она выросла почти на одну пятую.

BNS

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