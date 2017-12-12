Litgrid: среди стран Балтии в Литве электроэнергия самая дешевая

Цены на электроэнергию во всех торговых зонах на бирже Nord Pool на прошлой неделе снижались, а в Литве цена была самой низкой, сообщает компания по продаже электроэнергии Litgrid.

Как отмечает компания, на падение цен в Балтийском регионе повлияло снижение спроса – он сократился почти на 8% – и импорт более дешевой скандинавской электроэнергии.

Во всей системе цена за неделю снизилась на 22%, в Литве – на 17% и составила в среднем 32,27 евро за мегаватт-час. В Эстонии и Латвии цены снизились соответственно на 15% и на 16% до 32,43 и 32,32 евро.

На минувшей неделе потребление электроэнергии в Балтийских странах составило 556 гигаватт-часов. В Литве оно достигло 220 гигаватт-часов, в Латвии – 154 гигаватт-часов, а в Эстонии – 182.

Litgrid утверждает, что на прошлой неделе в Литве было импортировано 77% потребленной электроэнергии.

BNS

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