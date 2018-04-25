Литовцам не хватает информации, что даст референдум — глава ВЛО Д. Хенке

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Литовцам, проживающим и за рубежом, и в Литве не хватает информации о том, что даст запланированный на май референдум о расширении института двойного гражданства, говорит председатель Всемирной литовской общины (ВЛО) Даля Хенке.

«Времени до 12 мая остается все меньше. Всем в Литве сейчас нужно сплотиться, всем властям, всем партийным лидерам и даже представителям церкви и призывать соотечественников объединяться и решать вопрос о сохранении гражданства», — сказала Д. Хенке в четверг после встречи с главой парламента Викторасом Пранцкетисом.

«Не хватает разъяснительной кампании, что означает для человека, пришедшего 12 мая, когда он поставит крестик, что означает эта формулировка, что мы будем менять, что именно означают недоразумения с пенсиями, социальным страхованием. Есть много открытых вопросов, о которых нам следовало начать говорить еще вчера и сказать людям, чтобы не было непонимания», — подчеркнула она.

Глава ВЛО посетовала, что, в соответствии с действующим законодательством, у ВЛО нет права на проведение кампании агитации за референдум, потому что ВЛО не является инициатором референдума.

В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.

Однако чтобы законопроект был принят, должно состояться еще одно голосование.

Д. Хенке выразила надежду, что Конституционный суд (КС) в самом скором времени представит свое разъяснение по организации референдума.

КС сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.

Решением сейма референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с первым и вторым туром президентских выборов.

BNS