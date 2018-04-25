Литовцы выбирают для инвестиций и недвижимое имущество на Северном Кипре

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Недвижимое имущество на зарубежных курортах все больше привлекает жителей Литвы – есть и такие, кто без всякого страха ищет возможности и смело инвестирует свои деньги, сообщил портал delfi.lt.

Несколько лет назад соотечественники открыли для себя северную часть Кипра, там литовцы покупают квартиры на берегу моря и надеются, что они окупятся почти вдвое.

По словам посредников литовцев, инвестирующих на Кипре, туристический регион Бафры активно развивается, и там строятся апартаменты на берегу моря. Этот регион очень нравится литовцам, здесь уже много инвестировавших, создается община.

BNS