Литовец возглавлял международную группировку наркоконтрабандистов

На прошлой неделе в Литве задержан мужчина, который, согласно подозрениям, возглавлял международную группировку наркоконтрабандистов, сообщила проводившая расследование Криминальная служба таможни.

В ходе начатого в 2015 году расследования выяснилось, что трое из пяти подозреваемых членов группировки работали курьерами, они были задержаны во Франции, а подозреваемый организатор был задержан 16 января в Клайпеде. Еще один подозреваемый был задержан в Кайшядорис.

Контрабандисты подозреваются в перевозке крупных партий гашиша и кокаина из Испании в Норвегию.

По данным таможенных криминалистов, подозреваемый организатор, клайпедчанин М. Б. не поддерживал в Литве никаких отношений с представителями теневого мира и сам не попадал в поле зрения правоохраны. По его собственным словам, у него была только одна слабость – он азартный игрок.

Двое подозреваемых – из Кайшядорского района, один – из Таураге, а четвертый – гражданин Белоруссии, у него есть вид на жительство в Германии.

В мастерских в Литве в легковых автомобилях оборудовались тайники, в которых гашиш и кокаин перевозились из Испании через Францию, Германию, Данию и Швецию в Норвегию. Обычно наркотики перевозились автомобилями, зарегистрированными в Литве или Германии.

Несмотря на то, что наркокурьеры избегали основных дорог, в ноябре 2015 года во французском городе Ле Пертюс правоохранители задержали жителя Кайшядорского района Й. М., который перевозил в легковом автомобиле Peugeot 5008 26 килограммов гашиша. Спустя больше недели на дороге Франция – Германия, в городе Безансон был задержан следовавший на автомобиле Peugeot 5008 житель Таураге М. С., который перевозил 33 кг гашиша.

Оба литовца во Франции получили не только тюремные сроки, но они еще и оштрафованы на 220 тыс. евро и 55 тыс. евро.

Третий курьер – гражданин Белоруссии А. К., который был задержан французской правоохраной в июне 2016 года во французском городе Нарбон. Он перевозил в белом лимузине Mercedes Benz S 320 18 кг гашиша и 2,2 кг кокаина. Белорус получил во Франции срок заключения и был оштрафован на 130 тыс. евро.

По данным таможенников, в этих случаях похожими были не только автомобили, но и тайники для наркотиков в этих автомобилях. В ходе следствия правоохранители также установили и допросили в Литве лиц, которые оборудовали в автомобилях тайники для перевозки наркотиков.

На прошлой неделе правоохрана задержала в Клайпеде и подозреваемого организатора этой контрабанды. У него дома было обнаружено большое количество мобильных телефонов и СИМ-карт. Решением Вильнюсского участкового суда он арестован на три месяца.

BNS

Метки: Криминальная служба таможни, Литва, наркоконтрабандист