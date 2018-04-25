«Литовская афера» в Израиле

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Преступники вымогали у пожилых русскоговорящих людей крупные суммы, утверждая, что их родственники попали в больницу.

Прокуратура Южного округа Израиля завершила процесс по делу о «литовской афере», от которой пострадали 250 русскоязычных пенсионеров-репатриантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Михаэля Зингермана.

Как рассказал Зингерман, отдел по борьбе с экономическими преступлениями вел расследование по этому делу несколько лет, поскольку у группировки была большая сеть и действовала она не только в Израиле, но и в Литве. Первые обвинительные заключения участникам аферы прокуратура предъявила еще в 2016 году. Сейчас обвинительное заключение предъявлено последней фигурантке дела.

Всего в участии в преступной группировке подозреваются десять человек. Афера получила название «литовской» потому, что многие подозреваемые являются гражданами Литвы, а звонки жертвам поступали из-за границы.

Злоумышленники звонили пожилым русскоязычным людям, заявляли, что их родственник якобы попал в больницу и не может выйти с ними на связь. Кроме того, мошенники утверждали, что по его вине пострадали другие люди. Затем вымогатели представлялись адвокатами или полицейскими и предлагали «уладить дело», требуя от пожилых людей крупные суммы.

За несколько лет жертвами обмана стали 250 пенсионеров. По версии следствия, преступники получили миллионы шекелей (один шекель равен примерно 0,25 евро).

Главарь, 31-летний Дмитрий Антонов, уже признал себя виновным в 85 случаях мошенничества и вымогательства. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы с выплатой компенсации пострадавшим. Такое же наказание последовало для Дмитрия Кадиловича.

Также каждый из осужденных должен выплатить пострадавшим по 200 тысяч шекелей (примерно 48685 евро).

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ