Литовская армия хочет приобрести 200 бронированных внедорожников у США

Литовская армия хочет приобрести не менее 200 бронированных внедорожников, которые производятся в США.

Как сообщило министерство обороны Литвы, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник, в Финляндии на встрече с секретарем по вопросам обороны США Джеймсом Маттисом информировал о решении Службы оборонных ресурсом министерства обратиться к правительству США по вопросу возможности приобретения бронированных внедорожников компании Oshkosh defence для литовской армии.

Если правительство США одобрит эту сделку, то внедорожники L – ATV (англ. Light Combat Tactical All – terrain Vehicle ) будут произведены вместе с внедорожниками, предназначенными США и вооруженным силам других стран.

Этот транспорт пополнит и обновит парк внедорожников литовской армии. Стоимость проекта и сроки поставок будут зависеть от условий будущего договора, однако планируется, что их поставка в Литву могла бы начаться с 2021 года.

Министерство сообщило, что этот проект было решено начать достаточно рано, поскольку процедуры закупки могут потребовать до двух лет, а внедорожники являются важной частью программы механизации литовской армии, которая включает в себя и закупку боевых машин пехоты Vilkas / Boxer .

“Оценивая потенциальные угрозы и использование такого типа техники для выполнения как задач по обороне края, так и участия в международных операциях, литовская армия выявила нехватку внедорожников. Эта нехватка появилась по причине естественного износа имеющегося парка армейских вездеходов и роста потребности в развитии армии”, – заявил министр обороны Р. Кароблис.

Сейчас в литовской армии используются бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

BNS

Метки: Литва, Литовская армия