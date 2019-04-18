Литовская армия завершает поиск комендантов

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Литовские вооруженные силы (ВС) завершают поиск военных комендантов, которые призваны обеспечить слаженное взаимодействие между военными и гражданскими лицами, сообщила армия на минувшей неделе.

С прошлого года в Литве была восстановлена должность комендантов, их будет назначено 60- в каждом муниципалитете страны. Основная часть должностей уже занято, однако поиск потенциальных кандидатов еще ведется.

В мирных условиях военные коменданты являются посредниками между армией и руководством самоуправлений, а в случае военных конфликтов им должна подчиняться вся гражданская власть и население.

«Всю деятельность военных комендантов постоянно будет контролировать назначивший их командующий ВС. Директор администрации самоуправления в случае войны обеспечивает коменданта помещениями, а армия предоставляет вооружение, амуницию и специальные средства связи», — сообщил куратор проекта комендантов, майор Оборонного штаба ВС Литвы Вайдас Жёгас.

Назначаемые комендантами лица должны иметь звания капитана, майора или полковника-лейтенанта запаса.

В восстановившей независимость Литве военные коменданты действовали в 1990 – 1993 годах.

BNS