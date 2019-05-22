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На этой неделе в Вильнюсе и других городах Литвы проходит шестая Литовская гастрономическая неделя, во время которой рестораны открывают двери для всех желающих познать высокую культуру еды, гастрономические тенденции и мастерство шеф-поваров ресторанов. Фестиваль организуют Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов и Литовская ассоциация шеф-поваров и кондитеров, а также городские самоуправления. В этом году неделя впервые проходит накануне летнего сезона, когда шеф-повара ресторанов готовы удивить посетителей новинками, свежими дарами природы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt