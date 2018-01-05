Литовская ГИБАЭ представит выводы по стресс-тестам БелАЭС до середины января

Замечания и вопросы Государственной комиссии по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) по поводу предоставленного международной группе экспертов отчета о стресс-тестах Белорусской АЭС (БелАЭС) будет представлены до середины января.

Ранее сообщалось, что литовская рабочая группа должна представить замечания Еврокомиссии до 5 января, однако глава ГИБАЭ Бируте Куклите-Йонутене сообщила BNS , что срок продлен.

“Работа затянулась, сейчас рабочая группа еще работает. Замечания по отчету о стресс-тестах мы намечаем отдать в середине января. (…) Это естественно, поскольку согласуется с повесткой работы международной группы экспертов”, – сказала BNS Б. Куклите-Йонайтене.

В ноябре прошлого года Белоруссия предоставила Еврокомиссии национальный отчет о стресс-тестах на строящейся в Островце БелАЭС, сейчас его рассматривает международная рабочая группа экспертов. Окончательную оценку ЕК должна представить в июне.

Заместитель начальника ГИБАЭ по безопасности атомной энергетики Сигитас Шляпавичюс в середине декабря сообщил BNS , что стресс-тесты не отвечают на важнейшие вопросы Литвы по выбору места строительства станции, влияния на окружающую среду, безопасности и качества строительства.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году провел “Атомпроект” – дочерняя компания подрядчика строительства станции “Росатом”.

BNS

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