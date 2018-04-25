Литовская ГКСЭ: премьер не нарушил закон, не декларировав акции своей жены в банке

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Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы в среду объявила, что премьер-министр страны Саулюс Сквярнялис не нарушил закон, не декларировав акции своей жены в банке Swedbank.

ГКСЭ постановила, что акции работающей в этом банке супруги премьера следует трактовать как часть зарплаты, а не как участие в юридическом лице.

«Комиссия постановила прекратить расследование», — сказала BNS пресс-атташе ГКСЭ Эгле Иванаускайте.

Комиссия также констатировала, что С. Сквярнялис не нарушил закон, когда не декларировал имеющийся у его жены инвестиционный пай в принадлежащем Swedbank инвестиционном фонде.

«Такого рода инвестирование не создает прямую связь инвестора с юридическим лицом», — сказала Э. Иванаускайте.

Комиссия все же рекомендовала премьеру указать в декаларации общественных и частных интересов имеющиеся у жены акции в Swedbank, чтобы данные здесь совпали с информацией в декларации имущества и доходов.

С. Сквярнялис обещает это сделать.

«Никаких новых сделок моя жена не заключала, никаких акций не покупала, просто получила годовую прибавку у себя на работе. Так же, как и другие работники — и это, как я говорил, указано в декларации доходов и имущества», — сказал премьер для распространенного пресс-службой правительства комментария.

«Связь с работодателем жены в декларации о согласовании общественных и частных интересов давно указана, она обнародована, однако, если, как указывает ГКСЭ, эту прибавку нужно декларировать дополнительно — это будет сделано», — добавил он.

Новостной портал 15min.lt сообщил, что ГКСЭ, которая ранее дала оценку этой информации, на своем заседании констатировала, что премьер должен был декларировать, что его жена является акционером банка Swedbank, однако даже не голосовала вопрос о начале расследования.

ГКСЭ тогда утверждала, что С. Сквярнялис указал в декларации место работы супруги, декларировал, что у него есть вклад, кредит, страховой договор в этом банке, и этого достаточно для раскрытия угрозы конфликта интересов.

Супруга С.Сквярнялиса владеет акциями Swedbank почти на 7 тыс. евро.

BNS