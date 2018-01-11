Группа Viciunu grupe, принадлежащая мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису и являющаяся одной из крупнейших компаний по производству пищевых продуктов в Литве, приобрела французского распространителя пищевых продуктов CSF France.
“По нашим подсчетам, этот шаг в ближайшие несколько лет позволит Viciunu grupe увеличить на 50% продажи в богатой стране, обладающей 65 млн. потребителями и глубокими традициями потребления рыбы морских продуктов”, – отметил в пресс-релзие глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис.
Действующая 17 лет CSF France стала 19-ой компании продаж Viciunu grupe за границей.
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