Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) будет ждать объяснений российского телеканала ТВЦ относительно разжигания вражды и клеветы на государство, которые были установлены в программе этого канала.
В среду комиссия решила обратиться к зарегистрированной в России вещательной компании “ТЦ Центр” с просьбой до середины марта предоставить объяснения по поводу нарушений в программе канала.
Как сказал BNS глава ЛКРТВ Эдмундас Вайтекунас, после получения объяснений комиссия примет решение о применении конкретных санкций.
Комиссия на этой неделе получила заключение Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы о том, что в показанной в конце января программе “В центре событий” с Анной Прохоровой” разжигалась вражда, распространялись дезинформация и клевета на государство.
По мнению экспертов ВС, в программе не было подстрекательств к войне, однако имело место разжигание вражды, а представленную в ней информацию следует отнести к типу “серой пропаганды”.
В заключении указано, что прозвучавшие в программе нарративы “свои стреляли в своих”, “властями Литвы в 1991 году были националисты” и “в 1991 году власти Литвы приказывали убивать русскоязычных граждан” “преследовали цель повлиять и убедить массы в том, что выход Литвы из Советского Союза был незаконным, и что военнослужащие Советского Союза тогда хотели только добра”.
Также говорится о том, что программа была вредна для граждан Литвы – для русскоязычной и понимающей по-русски аудитории – поскольку имела место манипуляция представленными данными, – формировалось предвзятое мнение, были искажены исторические факты с целью повлиять на понимание, мнение и поведение разновозрастной аудитории “в выгодном для России и ее деятельности направлении, связанном со стремлением к своим геополитическим интересам”.
ЛКРТВ за период после предпринятой Россией аннексии Крыма и по сегодняшний день ограничивала трансляции четырех российских каналов, последний раз санкции были применены к каналу “РТР-Планета”. Трехмесячный запрет на показ этого канала истек во вторник. Еврокомиссия на прошлой неделе констатировала, что это решение Литвы не противоречило праву Европейского Союза.
Метки: Литва, Литовская комиссия по радио и ТВ, ЛКРТВ
баатюшки как тебдя разнесло то посля печенюшек и творожков!а ведь раньше впрыгивал в форточку аки птичка! а сейчас еле вполз за полдня глупый пИнгвин! совсем себя не бережёшь болезный да ещё и как всегда нагло перевираешь!! НЕ было там никакого прямого утверждения от лица Анны Прохоровой , телеканала и уж тем более “официального Кремля” “о призывах” к насилию а просто показали в ролике какого то мужичка который утверждал что говорил с какой то женщиной которая утверждала что слышала о призывах со стороны тогдашних властёв … и ВСЁ!Поздравляем с очередным пустозвонным пуком…
Мне особенно это понраилось “В 1991 году власти Литвы приказывали убивать русскоязычных граждан” – да-с, уже за одно это можно подавать в Европейский суд по правам человека. Кремлевская пропаганда зашкаливает, но даже не это поражает, а то, сколько еще глупых людей, которые до сих пор ей верят.
…”банщик” , видать , тоже принял на клюв , тогда и я присоединюсь к поздравлению…
С Праздником Йонас!
Уважаемый Психотерапевт, Вам сколько лет? Думаю, что больше 25-ти, пора перестать верить в сказки, которые Вам рассказывают члены любой партии, будь то русская, польская или дворовая.
И даже не забанили,спасибо.
Представляю, какой “облом” светит литовской комиссии. А всех благожелательных поздравляю с Днем СА и ВМФ. Счастья и мирного неба, землякам. И будем жить.
..тут и гадать не надо -понятно что с подобными “основаниями” и формулировками эти господа получат абсолютно зеркальный ответ !!это глупое и напрасное сотрясание воздуха и трата времени! предъявите контраргументы хотя бы а чего то требовать не в вашей компетенции и не в вашем праве
анекдот!чья б корова мычала!