Литовская LET подписала договор о покупке газа с «Газпромом»

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Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с российским «Газпромом» договор о покупке газа на 2019 год. Процесс подписания завершен на этой неделе.

«Процесс подписания договора завершен», — сказал в пятницу BNS глава отдела по связям с общественостью государственного холдинга Lietuvos energija Артурас Кетлярюс.

Контролирующая LET Lietuvos energija не раскрывает детали относительно намеченного к покупке у «Газпрома» объема газа, однако он, по словам представителей предприятия, не будет больше, чем в прошлом году.

Помимо «Газпрома», Lietuvos energijos tiekimas в этом году планирует купить сжиженнный природный газ у норвежских и других поставщиков.

По данным «Газпрома», в первом полугодии 2018 года Литва импортировала из России 764 млн кубометров газа — на 4% меньше, чем за такой же период 2017 года.

В 2017 году «Газпром» поставил Литве чуть более половины всего потребленного в стране газа.

BNS