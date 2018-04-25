Литовская молодежь глазами статистики

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12 августа отмечался Международный день молодежи. По этому случаю Департамент статистики Литвы опубликовал статистическую информацию о нашей молодежи. Все больше детей рождается вне брака.

В начале 2018 года в Литве проживало 524,1 тыс. молодых людей в возрасте 14-29 лет, они составили почти пятую часть (18,7%) от всего населения страны. За год число молодежи сократилось на 30,7 тыс. или на 5,5%.

В начале 2018 года юношей в возрасте 14-29 лет было на 16,8 тыс. больше, чем девушек.

Если сравнивать округи, больше всего молодых людей (20,6%) проживает в Таурагском округе, меньше всего (17,4%) – в Утянском.

Среди самоуправлений по числу молодежи лидирует Ретавское самоуправление, здесь проживало 22,9% молодежи, меньше всего молодежи было в Висагинском самоуправлении – 13,4%.

Средний возраст женщин, рожавших первого ребенка, был 27,5 лет (в 2016 году – 27,3).

В 2017 году 4 девушки младше 15 лет стали мамами, в 2016 году таких было 6. Также сократилось число девушек, рожавших в 15-19 лет – с 1016 в 2016 году до 875 в 2017-м. Как и в предыдущем году, девушки чаще становились мамами в возрасте 25-29 лет, чем в возрасте 20-24 лет – соответственно, 10 082 и 3 992.

Также молодые люди стали позже заключать брак: в 2017 году средний возраст мужчин, заключивших первый брак, был 30,2 года, женщин – 27,8, в 2016 году – мужчин – 30 лет, женщин – 27,7.

Тем временем статистическое агентство Евросоюза Eurostat отмечает, что в Европе умирает институт брака: процент детей, рожденных вне брака, в 2016 году был выше, чем новорожденных, чьи родители были женаты.

В период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в Евросоюзе примерно на 15%. В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%, во Франции — 60%, в Болгарии и Словении — 59%, в Эстонии — 56%, в Швеции — 55%, в Дании — 54%.

Родившиеся вне брака дети в 2011 году составляли 30% всех новорожденных в Литве. В 1990 году этот показатель был 7%, в 2000 году — 22,6%.

Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре, были рождены в браке.

Кроме того, отмечается, что в 2015-2016 гг. число детей, рожденных вне брака, росло во всех странах ЕС, кроме Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии и Великобритании, где этот показатель снижался на 0,2 — 2%. В Болгарии и Ирландии за то же время этот показатель остался неизменным.

Между тем портал The Local сообщает, что исследования Евростата не учитывают семьи, заключившие так называемый Гражданский договор солидарности, который заключается между двумя физическими лицами с целью организации их совместной жизни в условиях отказа от заключения брака. Это существенно влияет на число детей, которые формально рождены вне брака.

Информация «ЛК», BNS