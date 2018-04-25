Л. Линкявичюса вызвали на заседание сейма объяснить позицию по БелАЭС

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Десять оппозиционных парламентариев вызвали министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса на заседание сейма объяснить позицию относительно строящейся в Белоруссии Белорусской АЭС (БелАЭС).

Члены сейма просят министра объяснить предложение премьера Саулюса Сквярнялиса Белоруссии сделать из БелАЭС газовую электростанцию.

Л. Линкявичюс должен дать ответы с трибуны сейма во второй половине дня в четверг.

По словам парламентариев, инициатива премьера «вызывает сомнения в единстве, преемственности проводившейся до сих пор внешней политики и в репутации Литвы».

Л. Линкявичюса просят объяснить, была ли согласована инициатива С. Сквярнялиса с президентом Далей Грибаускайте, другими ведомствами и партнерами Евросоюза (ЕС).

Оппозиция также поднимает вопрос о том, не использует ли Белоруссия это предложение с целью изменения позиции Литвы в вопросе отношений Минска и ЕС.

Это письмо подписали представители консерваторов, либералов и социал-демократов.

С. Сквярнялис обвиняет предшественников в бездействии

С. Сквярнялис на прошлой неделе сообщил, что официально предложил белорусскому премьеру Сергею Румасу строить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней поставляемый через Клайпеду газ.

«Литва была бы готова обеспечить вашей стране альтернативные поставки газа из Литвы и через нашу территорию. Уже принятые нами решения позволяют утверждать, что успешно действующий уже несколько лет высокомощный терминал сжиженного природного газа в Клайпеде будет удовлетворять потребности потребителей Литвы и региона по меньшей мере до 2044 года, а после того, как в 2021 году будет завершена прокладка газовой перемычки с Польшей, будет обеспечен прямой доступ Литвы и всего региона к газовому рынку ЕС», — говорится в выдержке из письма С. Сквярнялиса, обнародованной правительством Литвы.

Пресс-атташе правительство Белоруссии в четверг утром сказал BNS, что письмо еще официально не получено.

По словам дипломатов, оно должно быть передано через посольство, передача могла затянуться, потому что 8м арта в Белоруссии был выходной день, а 11 марта — выходной день в Литве.

Как утверждал С. Сквярнялис, получив предложение, Белоруссия сможет показать, действительно ли она намерена решать вопросы обеспечения электроэнергией или же проводит в жизнь геополитический проект под влиянием России.

Он отмечает, что выступил с этой инициативой, потому что за последние десять лет политики и чиновники Литвы не сделали ничего реального, чтобы остановить проект БелАЭС.

Власти Литвы утверждают, что строительство БелАЭС ведется с нарушением требований безопасности. Белоруссия эти обвинения отметает.

До сих пор Литва стремилась остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

BNS