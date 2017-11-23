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Литовская оппозиция собрала подписи под текстом интерпелляции министру здравоохранения А. Вяриге

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Литовская оппозиция собрала 46 подписей под текстом интерпелляции министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге.

Документ подписали представители фракций партий Союз отечества – Христианские демократы Литвы, Литовское либеральное движение, “Порядок и справедливость”, Литовской социал-демократической партии и Смешанной группы членов сейма.

Министру будут заданы следующие вопросы: почему при наличии финансовых возможностей не повышаются зарплаты медиков, при введении практики тайных покупателей в аптеках не было взвешено, что начнется сумятица, изменен перечень компенсируемых лекарств, в перечень обязательных прививок не включена вакцина от менингококка. Также подняты вопросы о формировании команды, назначениях и пр.

По уставу сейма, интерпелляцию министру может представить не менее 29 членов сейма. Получив текст интерпелляции, член правительства должен не позднее, чем в течение двух недель дать ответы на вопросы. После обсуждения ответов парламента должен проголосовать, утвердить ли ответы министра.

В случае, если предлагается не утвердить и министру выносится вотум недоверия, для принятия такого решения нужно не менее 71 голоса членов сейма “за”.

BNS

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