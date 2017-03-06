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Литовская партия консерваторов утвердила открытые выборы

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На состоявшемся в минувшую субботу съезде крупнейшей оппозиционной партии Литвы Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ, консерваторы) принято решение проводить открытые выборы кандидатов в председатели и президенты партии.

Партия также создала условия для проведения всеобщих выборов кандидатов в одномандатных избирательных округах в сейм, в мэры, а также для составления таким способом списков кандидатов СО – ХДЛ в Европарламент.

Как сообщила партия, такое предложение основывается на опыте других государств, где руководители крупнейших партий, кандидаты на важные для государства политические посты избираются голосами не только партии, но и всех граждан.

Как голосовать, будет устанавливать совет СО – ХДЛ.

BNS

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