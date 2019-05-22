Литовская пловчиха Р. Мейлутите завершает карьеру

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Литовская пловчиха завершает карьеру. Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите в среду объявила, что завершает профессиональную карьеру в плавании.

Она говорит, что приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры вернется к учебе.

«Я готова начать новый этап в жизни. Спасибо всем, поддерживавшим меня на этом пути и не только», — говорится в пресс-релизе спортсменки.

«До этой поры я всю себя отдавала плаванию. Я с раннего возраста жила этим спортом. Из-за напряженного режима тренировок я отложила учебу, к которой теперь хочу вернуться. Я хочу испытать обычные вещи, расти, лучше понимать себя и окружающий мир», — сказала Р. Мейлутите.

В 15-тилетнем возрасте Р. Мейлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград — 12 золотых и шесть серебряных медалей.

BNS

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