  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.22 Текущий номер: N20 (1160) 18 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Литовская полиция приобретает катер для антитеррористических операций на море

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 22, 13:00   |   Комментариев: 0

Литовская полиция приобретает новый катер, который будет использоваться для антитеррористических операций отряда спецназначения Aras в открытом море.

Катер длиной около десяти метров и шириной в три метра с двумя подвесными моторами мощностью в 300 лошадиных сил сможет развивать скорость  40 узлов (около 75 км/ч), на нем должно быть установлено новейшее навигационное оборудование.

Командующий Aras Викторас Грабаускас сообщил, что новый катер должен повысить эффективность операций в море, где сейчас используется старый катер, приобретенный в 2006 году. Последний и дальше будет задействован в операциях, однако он не подходит для сложных условий, например, при сильном волнении на море.

“Он будет более мощный, крупнее, подходит для больших волн, на нем можно будет осуществлять антитеррористические операции на море. Очень важно, чтобы он был достаточно стабильным, ведь нужно проводить так называемые абордажи на суда”, – сказал В. Грабаускас.

По его словам, новый катер может стоить около 0,5 млн. евро, он закупается за счет средств Фонда внутренней безопасности Евросоюза.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿