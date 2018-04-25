Литовская правоохрана задержала А. Паляцкиса в деле о шпионаже

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Литовская правоохрана задержала бывшего председателя Социалистического народного фронта Альгирдаса Паляцкиса, неофициально подтвердили BNS несколько не связанных между собой источников.

По данным BNS, А. Паляцкис находится под арестом уже более месяца.

Согласно неофициальным данным, А. Паляцкис задержан по тому же делу, что и бывший лидер просоветской организации «Единство», гражданин России Валерий Иванов. В. Иванов задержан во вторник.

По данным, которыми располагает агентство BNS, Генпрокуратура и Департамент госбезопасности (ДГБ) расследуют дело о вероятном шпионаже.

Пресс-атташе Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене в среду сказала BNS, что пока не станет комментировать эту информацию.

В прокуратуре в среду состоится пресс-конференция, на которой информацию о деле представят генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, глава ДГБ Дарюс Яунишкис и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

На вопрос BNS, задержан ли А. Паляцкис, его отец, бывший европарламентарий Юстас Паляцкис ответил, что комментировать отказывается.

«Это вопрос не ко мне», — сказал Ю. Паляцкис.

Телефон А. Паляцкиса сейчас выключен.

Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз (ЕС) А. Паляцкис был членом сейма в 2004-2007 годах, а в 2007 — 2008 годах занимал должность вице-мэра Вильнюса.

Из Социал-демократической партии политик был исключен из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию «Фронт», из который вышел в начале этого года.

В 2012 году А. Паляцкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики после того, как в 2010 году заявил: «А кто был 13 января у башни (телебашни — BNS)? И, как теперь выясняется, свои стреляли в своих».

С партией «Фронт» А. Паляцкис неудачно участвовал в парламентских выборах и 2008 году, и в 2012 году. Ему не удалось получить мандат парламентария и в одномандатных округах.

Первый раз он баллотировался в одномандатном округе Зарасай — Висагинас, а в 2012 году и в 2016 году неудачно баллотировался в округе Науйойи Вильня.

По данным Реестрового центра, в последнее время А. Паляцкис работал менеджером общественных учреждений Antakalnio bendruomene и Visuomeniniu projektu centras.

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла СНФ расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

В позапрошлогоднем отчете говорилось об усилении информационных, разведывательных операций, инструментов «мягкой силы» России. В числе таких инструментов были названы и «усилия по улучшению централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп».

В качестве примера ДГБ привел то, что в горсовет Вильнюса избран член «Фронта» Рафаэль Муксинов, который является лидером поддерживаемого Федеральным агентством Россотрудничество Совета соотечественников в Литве.

В Вильнюсе задержан бывший лидер просоветской организации «Единство» В. Иванов

В Вильнюсе во вторник задержан гражданин России, бывший лидер просоветской организации «Единство» Валерий Иванов, подтвердила BNS представитель Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене.

Более подробная информация об этом будет предоставлена в среду, сказала представитель Генпрокуратуры.

В аккаунте МИД России в соцсети Facebook написано, что «Посольство России в Литве активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В. В. Иванова».

МИД РФ также утверждает, что добивается «организации срочной консульской встречи с ним».

В. Иванов в 1997 году получил год тюремного заключения за клевету на жертв событий 13 января 1991 года.

В деле о событиях января 1991 года он был допрошен в качестве свидетеля.

BNS