Литовская провинция пустеет

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На площади Независимости Рокишкиса, находящегося на середине пути между Вильнюсом и Ригой, в пятницу днем людей практически нет.

В западной части площади у красного храма в неоготическом стиле стоят несколько туристических автобусов, рядом – группа туристов, но горожан практически невидно. Для вильнюсца такая картина необычна, пишет BNS.

Из-за эмиграции людей в Западную Европу и в Вильнюс Рокишкский район за 20 лет лишился трети жителей.

Местные предприниматели жалуются, что молодежь им сложно привлечь, поскольку большинство хочет жить в крупных городах, где и зарплаты выше, и развлечений больше.

Чтобы остановить эмиграцию, предприниматели просят власти пересмотреть систему регионов и образования, а сами намерены строить многоквартирный дом для приезжих молодых людей.

Рокишкский район Литвы граничит с Латвией. По данным Департамента статистики, в 1996 г. в районе проживало 45 700 жителей, а в начале этого года – 29 500.

«Я вижу одну большую проблему – эмиграцию, которую в Вильнюсе, видно, не чувствует. Эта эмиграция состоит из двух направлений – эмиграции за границу и эмиграции в Вильнюс», – сказал BNS глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа.

По данным Департамента статистики, за последние 5 лет из Рокишкского района в среднем ежегодно за границу уезжают 372 жителя, а приезжает 141. В другие города Литвы в год уехали 794 жителя Рокишкского района, а в район приехали 608.

Глава местной компании Skado medis Йонас Сакайтис сказал, что молодежь волнует не только зарплата.

«Молодым людям жизнь в районе кажется непривлекательной. Возникают вопросы карьеры, досуга, детской занятости, уровня образования. Эти факторы останавливают приезд людей», – сказал Сакайтис.

С ним согласился и представитель предприятия Vilniaus degtinė Артурас Ужгалис: «Молодежь не хочет здесь оставаться, они уезжают, поэтому предпринимателям нет смысла создавать места отдыха и развлечений, ведь ходить туда будет некому. Получается замкнутый круг».

Из-за нехватки работников глава предприятия Ivabaltė Ирмантас Тарвидис 10 лет назад решил расширять компанию не в Рокишкисе, а в Кедайнском районе.

«Самая большая проблема — уговорить выпускника вуза после окончания учебы приехать в Рокишкис. Даже если предложить ту же зарплату, что и в Вильнюсе, им не хватает досуга. В городках молодежи не хватает развлечений», – сказал Тарвидис, заметив, что из-за нехватки рабочих сложно расширять бизнес и привлекать инвестиции.

В первом квартале этого года средняя зарплата в Литве составляла 887,8 евро. В Рокишкском районе она составляет 713,9 евро.

В Рокишкском районе есть проблема аренды жилья. Продают там жилье дешевле, чем в другой части Литвы, но в аренду сдают немного жилья.

Мэр Рокишкского района Антанас Вагонис сказал, что местные власти хотят предложить «всестороннее качество жизни» молодежи, родившейся на рубеже XX и XXI вв. – так называемому поколению Z.

«Если сейчас только тупо предлагать большую зарплату, то человек поколения Z скажет «нет», поскольку большая зарплата есть и в Испании. Мы пытаемся решать вопрос комплексно», – сказал мэр.

По его словам, молодежь могут привлечь непереполненные детские сады и школы, бассейн, который откроется осенью (он обошелся в 3,5 млн евро), чистый воздух и удобное сообщение со всеми действующими в районе предприятиями.

Рокишкский бизнес-клуб вынашивает идею строительства многоквартирного дома для молодых работников.

Д. Трумпа сказал, что сейчас качество жизни в районе хорошее: школы неплохо готовят детей, во всем районе проходят культурные мероприятия.

Каждый месяц в Рокишкском поместье проходит несколько выставок. Это поместье в 2011 г. признано самым привлекательным в Литве местом для туристов. Там проходят разные концерты, а в 2019 г. Рокишкис готовится стать культурной столицей.

По данным журнала Reitingai, лучше всего на данный момент в районе учеников готовит рокишкская гимназия им. Тумаса-Вайжгантаса – она занимает 113-е место из 360 литовских гимназий.

По данным Биржи труда, в июле уровень безработицы в Рокишкском районе составлял 11,9%, в Литве – 8,3%. Мэр сказал, что лишь 1/5 безработных — это те, кто может работать, 50% — «хронические» безработные, а 30% – люди, живущие на пособие по безработице.

Самый крупный работодатель в регионе — Rokiškio sūris. По данным Rekvizitai.lt, там 987 работников. В компании Ivabaltė — 133, Metekа — 55, Skado medis – 53, а Obelių spirito varyklа — 41.

По данным «Содры», самая высокая средняя зарплата «на бумаге» в мае была в компании Metekа – 1052,1 евро, Ivabaltė – 1036,3 евро, Rokiškio sūris – 963,5 евро, Skado medis – 905,3 евро, Obelių spirito varyklа – 823,8 евро.

Лидеры по суицидам

В Литве зафиксирован самый высокий показатель самоубийств среди стран Евросоюза, сообщает статистическое агентство Eurostat.

В стране на сто тысяч человек приходится 30 самоубийств. Латвия в этом списке расположилась на третьем месте, разделив позицию с Венгрией, — 19 самоубийств на сто тысяч человек. В среднем в ЕС этот показатель составляет 11 суицидов на сто тысяч человек.

Всего в 2015 году в ЕС зафиксировано 5,2 миллиона смертей, из них 56,2 тысячи, или 1,1 процента, явились следствием суицида. Из них 77 процентов — мужчины, 31 процент — люди в возрасте от 45 до 60 лет.

По абсолютным цифрам лидирует Германия (10,2 тысячи самоубийств), далее идут Франция (9,2 тысячи), Польша (5,4 тысячи), Великобритания (4,7 тысячи), Италия (четыре тысячи) и Испания (3,6 тысячи), но, чтобы получить более точное представление о ситуации в странах — членах ЕС, необходимо учитывать население каждого отдельного государства.

«Содра» уведомила больше 6000 жителей

Фонд социального страхования («Содра») выслала сообщения 6321 жителю Литвы, которые должны платить за себя взносы по обязательному страхованию здоровья (ОСЗ). Эти сообщения жители могут прочитать на своей странице в системе «Содры», а 1500 получили письма и по электронной почте.

«Эти жители еще не должники, но если в этом месяце они не трудоустроятся, не встанут на Биржу труда или не начнут работать самостоятельно, по закону до конца месяца они должны заплатить 36 евро. О таком обязательстве мы информируем их немедленно по имеющимся контактам и на их странице в системе «Содры», – сказал глава службы коммуникации «Содры» Саулюс Ярмалис.

«Содра» уже несколько лет переводит большую часть услуг в электронное пространство, поэтому традиционные письма о задолженности по ОСЗ не высылает.

«Мы хотим максимально упростить процесс информирования жителей, поэтому связываемся с жителями по электронной почте, тогда жителям не придется подключаться к их странице в системе «Содры». Для этого жители должны через систему предоставить свои контактные данные», – сказал Ярмалис.

Если гражданин не платит ОСЗ, у него появляется долг и он не может получить бесплатные медицинские услуги.

Если человек не погасит долг, то «Содра» спишет долг с его личного счета.

Есть еще одна важная новость – для выпускников школ. Если они окончили школу, а с сентября не будут ни учиться, ни работать, ни стоять на Бирже труда, то им придется платить ОСЗ самостоятельно.

Инф. «ЛК»