Литовская разведка готовится представить традиционную оценку угроз

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В ближайшие недели литовская разведка намерена представить ежегодную оценку угроз национальной безопасности.

Отчет будет представлен парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне в эту среду, отмечается в повестке работы сейма.

Общественности отчет будет представлен на следующей неделе, во вторник, 5 февраля, сообщила BNS представитель Департамента госбезопасности (ДГБ) по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

Оценку угроз готовят ДГБ и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны.

В опубликованном в прошлом году отчете разведка предупреждала о том, что Россия может попытаться оказать влияние на президентские выборы в Литве и привлечь для этого кибернетические операции.

Многие годы литовская разведка в качестве основной угрозы национальной безопасности называет агрессивную политику России. В прошлом году констатировалось, что укрепление национальных сил Балтийских стран и дислоцированные в регионе военные НАТО снизили вероятность того, что Россия решиться использовать военную силу против Балтийских государств.

BNS