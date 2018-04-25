Литовская разведка обещает представить выводы по возможной угрозе Huawei

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Литовские разведывательные ведомства в ближайшее время обещают представить выводы по поводу рисков, которые представляют связи китайского телекоммуникационного гиганта Huawei с китайской разведкой.

Литовское правительство утверждает, что пока у него нет причин ограничивать оборудование компании, используемое в гражданских целях.

Представляя отчет с оценкой угроз нацбезопасности, главы Департамента госбезопасности (ДГБ) и военной разведки обратили внимание на то, что ряд западных стран, начиная с США и Австралии и заканчивая Польшей, ввели ограничения в отношении Huawei.

Глава военной разведки Рямигиюс Балтренас обратил внимание на то, что китайские законы обязывают бизнес сотрудничать с разведывательными ведомствами.

«Все эти факты явно предполагают, что угроза есть, работая вместе, мы собираем материалы, имеющиеся на сегодняшний день, чтобы представить выводы», – сказал журналистам в сейме Р. Балтренас.

«Несомненно, мы учтем и эту угрозу, я полагаю, что в ближайшее время после анализа мы представим свою оценку», – добавил глава ДГБ Дарюс Яушикис, отвечая на вопрос BNS.

В последнее время в Литве разгорелись дискуссии об оборудовании Huawei, используемое крупнейшей компанией фиксированных телекоммуникаций Telia Lietuva при развитии сети 5G в стране.

Во вторник министр обороны Раймундас Кароблис сказал журналистам, что в данный момент у правительства нет данных, которые бы позволили запретить использование оборудования Huawei в гражданских целях.

Однако он подчеркнул, что в проектах государственных ведомств «могут применяться другие параметры и другая оценка рисков».

BNS

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