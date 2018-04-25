Литовская школа в Беларуси получит в подарок школьный автобус

🔊 Воспроизвести

Правительство Литвы постановило подарить еще один школьный автобус работающей в белорусской деревне Пелесе средней школе с литовским языком обучения.

Новый автобус на 19 мест в этом учебном году передаст школе Министерство образования, науки и спорта.

Как говорится в его сообщении, в средней школе Пелесы обучается 111 литовских учеников, их число в будущем учебном году не уменьшится. 87 учеников нужно возить в школу из 19 населенных пунктов. Детям приходится ходить в школу по пять километров и больше. Ежедневно школьный автобус возит учеников по трем разным маршрутам, делает при этом шесть рейсов.

Несмотря на то, что несколько лет назад Литва уже передала в дар этой школе один желтый автобусик, ситуация осложняется тем, что в регионе, где действует школа, не развиты направления общественного транспорта.

«Второй автобус, который дарит Литва, позволит школьникам безопаснее добираться до школы, сократит продолжительность поездки в школу и из нее», — говорится в сообщении министерства.

BNS