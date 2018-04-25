Литовская социал-демократическая партия не получит дотацию в 505 тыс. евро

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Из-за грубых нарушений во время кампании по выборам в сейм Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) не получит государственную дотацию за второе полугодие этого года.

Решение не выделять дотацию во вторник было принято голосами 11-ти членов Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, один член комиссии воздержался.

Принято решение, что ЛСДП не получит дотацию за одно полугодие — 505 тыс. евро.

Деньги будут возвращены в бюджет.

Во вторник ГИК также признала, что финансовые нарушения, допущенные ЛСДП два года назад во время выборов в сейм, являются грубыми.

Констатировано, что партия как не указала в качестве своих расходов на избирательную кампанию 100 тыс. евро или лимит в 13,51% расходов на политическую кампанию. Сам лимит превышен на 20,59%.

Партия декларировала, что на выборы в сейм в 2016 году она потратила 790 тыс. евро, установленный лимит составил 740 тыс. евро.

Проведенный ГИК анализ финансов, потраченных ЛСДП на выборы в парламент, показал, что средства на выборы ЛСДП выделила своим отделениям еще до начала политической кампании, кандидаты оплатили не свою политическую рекламу, а рекламу партии или других кандидатов, были заключены фиктивные договоры о консультациях, а деньги на самом деле были заплачены за другие услуги, часть расходов была оплачена на со счета политической кампании, хотя это были связанные с выборами расходы.

В 2016 году ЛСДП была правящей партией.

На прошлой неделе ГИК распределила между партиями 2,2 млн евро.

В этом году для партий в госбюджете предусмотрено в общей сложности 5,5 млн евро.

BNS