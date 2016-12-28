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Литовская СРС: Tele2 занимает 41% рынка, Omnitel – 30%, Bite – 26%

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Оператор мобильной связи Tele2 в третьем квартаде этого года занимал 41,12% литовского рынка мобильной связи, другие операторы – Omnitel и Bite Lietuva – по показателю доходов занимали 30,13% и 26,37% рынка соответственно, показывают обнародованные в среду окончательные данные Службы регулирования связи (СРС).

Общие доходы всех операторов мобильной связи в третьем квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 6,8% до 62,534 млн. евро.

В конце сентября 62,2% пользователей мобильной связи в Литве были абонентами, 37,8% пользовались услугами предоплаты.

По числу частных абонентов компания Tele2 в июле-сентябре занимала 43% рынка, компания Omnitel – 30,1%, компания Bite Lietuva – 24,9% рынка, по числу пользователей услуги предоплаты – 56,5%, 20,5% и 22,9% соответственно.

BNS

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