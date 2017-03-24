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Литовская Sun Investment Group станет распоряжаться британцев в парк солнечных электростанций

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 24, 11:00   |   Комментариев: 0

Литовская компания Sun Investment Group (SIG), которой было доверено управление инвестициями частного семейного бюро из Великобритании в развитие парка солнечных электростанций в графстве Соммерсет, поможет инвестору заработать более 30% годовой отдачи, сообщает деловое издание Verslo zinios.

В настоящее время SIG ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, которые желают приобрести солнечную электростанцию на 2 мегаватта (MW) – это инвестиция семейного бюро британцев Eden Group, управление которой, включая проект солнечной электростанции, было доверено SIG. По утверждению директора предприятия Дейвидаса Варабаускаса, стоимость этого проекта на рынке – около 2,9 млн евро. “В настоящее время электростанция продаётся. У нас есть четверо покупателей – это крупные инфраструктурные фонды Великобритании и Скандинавии. Ведём переговоры о наилучших условиях”, – отметил он.

Генеральный подрядчик из 15 кандидатов SIG выбрал компанию испанского капитала Grupotec, которую британская фирма анализа солнечной энергетики Solar Media оценила в качестве наилучшего строителя солнечных систем в королевстве. Поставщиком модулей выбран, по оценкам Bloomberg, лидер мировой солнечной промышленности Jinko Solar.

BNS

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