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Литовская виза для стартапов: хвалиться нечем

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 0:02   |   Комментариев: 0

Литовская программа привлечения талантов из стран, не входящих в Евросоюз – Startup visa набирает обороты, но результаты ее далеко не поражают, говорят представители венчурного капитала. За период до конца 2017 года структура Startup Lithuania получила заявки от 117 иностранцев, желающих создать бизнес в Литве, а создано всего 6 предприятий, пишет деловая газета Verslo žinios.

Фото BFL

«Хотелось бы, чтобы было не 5 или 6, а 50, но желания и возможности отличаются. Сама инициатива визы для стартапов хорошая, только вопрос, достаточно ли ее в конкурентной борьбе, которая сейчас имеет место», – говорит гендиректор комплекса стартапов Vilnius Tech Park и партнер фонда венчурного капитала Contrarian Ventures Дарюс Жакайтис.

Руководитель подразделения по созданию экосистемы стартапов Startup Lithuania организации Versli Lietuva Роберта Рудокене говорит, что одна из главных причин, почему не все заявки подтверждаются – нехватка инновативности.

«Мы стремимся привлекать инновативный бизнес, создающий высокую добавленную стоимость, поэтому ответственно взвешиваем заявки, много внимания уделяем не только идее бизнеса, но и возможностям ее проведения в жизнь», – говорит Рудокене.

По ее словам, утверждение заявки еще не означает, что предприятие в Литве будет создано.

По данным газеты, иностранцам еще приходится сталкиваться с всевозможными бюрократическими испытаниями.

Метки: 

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