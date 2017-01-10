Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai будет сотрудничать с польской OT Logistics

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai будет сотрудничать с одной из крупнейших логистических компаний в Европе – польской OT Logistics.

“Сотрудничество с польской логистической компанией открывает новые возможности как для наших клиентов, так и для клиентов OT Logistics – можно будет не только доставлять в новые точки, но и базировать логистику на альтернативных маршрутах”, – заявил в пресс-релизе глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Годовой грузооборот OT Logistics составляет 12 млн. тонн.

В 2011 году Lietuvos gelezinkeliai подписала договор об экспедиции с польским подразделением германской логистической компании DB Schenker. В прошлом году такие договора были подписаны с турецкой Ozsoy Group, российской “Евросиб СПб – транспортные системы”, датской Maersk Line, германской DB Cargo, казахстанской KTZ Express.

BNS

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, железнодорожная компания, Литва