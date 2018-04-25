Литовские «аграрии» инициируют референдум о сокращении числа членов сейма

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Члены правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) займутся сбором подписей за проведение референдума о сокращении числа членов сейма.

В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала инициативную группу из 18 граждан по проведению обязывающего референдума.

Они ставят целью внесение изменений в Конституцию, чтобы в Литве избирался не 141, а 121 член сейма.

За шесть месяцев инициативная группа должна собрать не менее 300 тыс. подписей граждан, имеющих право голоса, чтобы референдум был проведен.

Ранее имели место инициативы проведения референдума о сокращении числа членов сейма. Они обычно возникали перед парламентскими выборами и все закончилось неудачей.

Кроме того, в конце прошлого года сейм приступил к рассмотрению такой же конституционной поправки, инициированной «аграриями». Она была принята в первом чтении.

Предложение сократить число парламентариев до 121 «аграрии» мотивируют уменьшением численности населения страны. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3,7 млн человек, сейчас — 2,8 млн.

В начале срока полномочий «аграрии» внесли поправки к Конституции, в которой предлагалось сократить число парламентариев со 141 до 101, а также перенести с октября на март дату выборов в сейм.

Правительство вынесло по этим поправкам положительное заключение, но дальше проект не продвинулся.

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис говорил журналистам, что другие фракции не поддерживают такую инициативу, а голосов «аграриев» недостаточно для принятия решения.

BNS