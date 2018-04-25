Литовские «аграрии» предлагают фракции «Порядка и справедливости» договор о сотрудничестве

Правящие в Литве «аграрии» предлагают парламентской фракции партии «Порядок и справедливость» (ПС) подписать договор о сотрудничестве, однако не намерены принимать их в правящую коалицию, говорит председатель партии Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

«Если они хотят помочь правящему большинству принимать хорошие решения для Литвы, то могло бы быть соглашение между фракциями. Но мы не можем пригласить их как партию в коалицию из-за предъявленных подозрений», — сказал Р. Карбаускис BNS в среду.

По словам Р. Карбаускиса, по соглашению фракций представителям ПС может быть предложен пост вице-председателя сейма. Он сказал, что число таких должностей можно увеличить, если внести изменения в устав сейма.

Он сказал, что такое же предложение сотрудничества может быть сделано Избирательной акции поляков Литвы — Союзу христианских семей.

Во фракции ПС семь парламентариев, и она объявила себя оппозиционной.

О вероятном договоре о сотрудничестве ЛСКЗ и ПС в среду первым сообщил новостной портал lrt.lt. Почетный председатель ПС Роландас Паксас сказал порталу, что в последний месяц не раз встречался и с председателем ЛСКЗ Р. Карбаускисом, и с премьером Саулюсом Сквярнялисом, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

BNS