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Литовские аграрии предлагают пересмотреть соглашение партий по обороне

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 11:00   |   Комментариев: 0

Правящий Литовской союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) рассматривает идею пересмотра подписанного почти три года назад соглашения парламентских партий о вехах политики страны в области внешней политики, безопасности и обороны, пишет в четверг газета Lietuvos zinios.

По словам руководителя партии Рамунаса Карбаускиса, нужно подчеркнуть, что провести в жизнь соответствующее стандартам НАТО соглашение о финансировании обороны в размере 2% ВВП партии договорились уже к 2018 году. Кроме того, в документе, по мнению парламентария, должна быть отражена и его инициатива ввести в школах и университетах обязательную начальную военную подготовку.

Социал-демократ Юозас Олякас и консерватор Андрюс Кубилюс, к которым газета обратилась за комментариями, отнеслись к идее введения начальной военной подготовки в школах скептически.

BNS

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