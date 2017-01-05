Литовские аграрии предлагают пересмотреть соглашение партий по обороне

Правящий Литовской союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) рассматривает идею пересмотра подписанного почти три года назад соглашения парламентских партий о вехах политики страны в области внешней политики, безопасности и обороны, пишет в четверг газета Lietuvos zinios.

По словам руководителя партии Рамунаса Карбаускиса, нужно подчеркнуть, что провести в жизнь соответствующее стандартам НАТО соглашение о финансировании обороны в размере 2% ВВП партии договорились уже к 2018 году. Кроме того, в документе, по мнению парламентария, должна быть отражена и его инициатива ввести в школах и университетах обязательную начальную военную подготовку.

Социал-демократ Юозас Олякас и консерватор Андрюс Кубилюс, к которым газета обратилась за комментариями, отнеслись к идее введения начальной военной подготовки в школах скептически.

BNS

Метки: Литва, Литовские аграрии, ЛСКЗ